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Факти / Україна / Політика

Підрахунок голосів на місцевих виборах 2020 буде тривалим – ЦВК

Підрахунок голосів на місцевих виборах 25 жовтня буде тривалим. Такий прогноз зробили у центральний виборчій комісії на підставі результатів симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, проведеної у вересні.

Зокрема, певні труднощі виникли під час заповнення протоколу про підрахунок голосів. Внесення відомостей – повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (п’ять місцевих організацій політичних партій по сім кандидатів, п’ять – по д’евять кандидатів та п’ять – по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу від руки тривало 1 годину 40 хв.

Це за умови, що секретарю вже допомагав інший член комісії і диктував ініціали кандидатів.

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Щоб спростити процес підрахунку, ЦВК ухвалила постанову, згідно з якою для зменшення часу оформлення протоколу повні назви місцевих організацій партій та ініціали кандидатів надрукують.

Місцеві вибори 2020, під час яких українці обиратимуть регіональних очільників і депутатів, відбудуться у неділю, 25 жовтня.

Що потрібно знати про голосування і як правильно заповнювати бюлетені – читайте в матеріалі.

Джерело: ЦВК

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