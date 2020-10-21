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Факты / Украина

Несмотря на рост заболеваемости: детсады и начальную школу не закроют на карантин

В Украине, несмотря на рост заболеваемости Covid-19, детсады и начальную школу не будут переводить на дистанционную форму обучения.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

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— Сейчас все школы на каникулах. Всех интересует вопрос: что будет после каникул? После каникул, если не будет катастрофической вспышки заболеваемости, все школьники вернутся в школы в обычном режиме с сохранением масочного режима и других мер безопасности, — отметил Бабак.

Однако если уровень заболеваемости будет расти, то школьники будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Хочу успокоить родителей — это не касается дошкольников и учеников начальной школы, так как для них дистанционная форма действительно очень сложная, им нужна работа оффлайн, в школе с учителями, — подчеркнул Сергей Бабак.

Осенние каникулы в Украине

Министерство образования Украины дало рекомендации по установлению дат осенних каникул в 2020 году.

Осенние каникулы в школах в 2020 году продлятся  по 30 октября.

По словам и. о. министра образования Сергея Шкарлета, эти рекомендации будут касаться всех карантинных зон.

Фото: Dreamstime

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