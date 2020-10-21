В Україні, попри зростання захворюваності на коронавірус, дитсадки та початкову школу не переводитимуть на дистанційну форму навчання.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Сергій Бабак.
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– Зараз всі школи на канікулах. Всіх цікавить питання: що буде після канікул? Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворюваності, всі школярі повернуться у школи у звичному режимі зі збереженням маскового режиму та інших заходів безпеки, – зазначив Бабак.
Проте якщо рівень захворюваності зростатиме, то школярі будуть вимушені перейти на дистанційне навчання.
– Хочу заспокоїти батьків – це не стосується дошкільнят та учнів початкової школи, бо для них дистанційна форма справді дуже складна, їм потрібна робота офлайн, у школі з вчителями, – підкреслив Сергій Бабак.
Осінні канікули в Україні
Міністерство освіти України дало рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.
Осінні канікули в школах у 2020 році триватимуть до 30 жовтня.
За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, ці рекомендації стосуватимуться всіх карантинних зон.