21 октября обвиняемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремента Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь продлили меры пресечения еще на два месяца. В связи с этим под судом начались столкновения.

Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Андрей Антоненко будет находится под стражей еще 60 дней, до 19 декабря 2020 года.

Юлия Кузьменко будет оставаться под домашним арестом, а Яна Дугарь — на личных обязательствах.

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Из-за такого решения активисты, которые поддерживают Антоненко, начали столкновения с силовиками. На месте события зажгли фаеры, полиция распыляла газ.

Полиция проводила разъяснительную работу с активистами. Из-за вмешательства в работу правоохранителей следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 343 УК Украины.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Во время заседания Шевченковского районного суда Киеве 28 сентября обвиняемого Антоненко оставили под стражей, хотя суд уже смягчил меры Дугарь и Кузьменко.

Источник: Интерфакс-Украина, PavlovskyNews, Нацполиция