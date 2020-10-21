Справа Шеремета: Антоненку продовжили арешт, під судом зіткнення

21 жовтня обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремента Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь продовжили запобіжні заходи ще на два місяці. Через це під судом почалися зіткнення.

Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Андрій Антоненко перебуватиме під вартою ще 60 днів, до 19 грудня 2020 року.

Юлія Кузьменко залишатиметься під домашнім арештом, а Яна Дугарь – на особистих зобов’язаннях.

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Через таке рішення активісти, які підтримують Антоненка, почали зіткнення з силовиками. На місці події запалили фаєри, поліція розпилювала газ.

Поліція проводила роз’яснювальну роботу з активістами. Через втручання у роботу правоохоронців слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 КК України.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року в Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про хід досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музикантова Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Під час засідання Шевченківського районного суду Києві 28 вересня обвинуваченого Антоненка залишили під вартою, хоча суд вже пом’якшив заходи Дугарь і Кузьменко.

Джерело: Інтерфакс- Україна, PavlovskyNews, Нацполіція