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Факты / Украина

Дело Шеремета: прокурор зачитал обвинительный акт, Антоненко оставили под стражей

Во время заседания Шевченковского районного суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета 28 сентября обвиняемого Андрея Антоненко оставили под стражей.

Суд отказал в ходатайстве защитника об изменении меры пресечения на личные обязательства.

Кроме того, сторона обвинения кратко изложила содержание обвинительного акта. Исходя из документа, фигуранты дела Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко — лишь исполнители преступления. Заказчиков убийства следствию пока не удалось найти.

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Неизвестные заказчики сообщили исполнителям информацию о месте проживания Павла Шеремета и авто, которым он пользовался, считает следствие.

Подозреваемые своей вины не признают.

Следующее заседание по делу Шеремета состоится 8 октября в 14.30.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

28 сентября Шевченковский райсуд Киева определил состав суда, который будет слушать дело Шеремета по существу.

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