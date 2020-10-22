Ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане – годовой доход на душу населения в Украине составил $3 424.

Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ – Перспективы развития мировой экономики.

По его данным, годовой доход на душу населения в соседней Беларуси — $6 133, в России – $9 972, в Казахстане – $8 781, в Узбекистане – $1 762.

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МВФ-Украина

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

В июне Киев уже получил $2,1 млрд. В целом 18-месячная программа stand-by предполагает выделение $5 млрд четырьмя траншами.

Источник: МВФ