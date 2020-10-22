Нижче, ніж у В’єтнамі та Монголії, але вище, ніж в Узбекистані та Таджикистані – річний дохід на душу населення в Україні склав $3 424.

Про це йдеться в жовтневому звіті МВФ – Перспективи розвитку світової економіки.

За його даними, річний дохід на душу населення в сусідній Білорусі – $6 133, в Росії – $9 972, у Казахстані – $8 781, в Узбекистані – $1 762.

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МВФ-Україна

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року.

У червні Київ вже отримав $2,1 млрд. Загалом 18-місячна програма stand-by передбачає виділення $5 млрд чотирма траншами.

Джерело: МВФ