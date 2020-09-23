Сотрудничество с МВФ и дело Приватбанка: при каких условиях ЕС выделит Украине транш

Европейский Союз выплатит Украине первый транш макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд после транша МВФ. Однако это не единственное условие.

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, ЕС будет наблюдать за определенными моментами для выделения средств. В первую очередь — кредит Евросоюза политически связан с программой Международного валютного фонда.

Читайте: Мы будем следить за этим: посол ЕС о ситуации с безвизом для Украины

Второй момент — ЕС обеспокоен судебным решением по делу Суркисов против Приватбанка, а также независимостью НБУ.

— За этим наблюдает Еврокомиссия. Поэтому выплата первого транша — это не только техническая сторона, — заметил Маасикас.

Кроме этого, посол ЕС в Украине уточнил, что получение второго транша будет зависеть от выполнения всех условий, которые будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС в октябре 2020 года.

Транш ЕС

22 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит транш от ЕС при условии конструктивного взаимодействия с МВФ.

Об этом он сообщил на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.