Люди устали от обещаний — кандидат в мэры Одессы Филимонов

Народный артист, юморист и кандидат в мэры Одессы от партии Слуга народа Олег Филимонов дал интервью Фактам ICTV. Во время разговора он рассказал о политических амбициях и нюансах предвыборной гонки в городе.

По словам политика, кроме него, было зарегистрировано еще четыре кандидата с аналогичным именем. Затем фальшивых претендентов сняли с выборов.

О пяти вопросах от Зеленского

Филимонов выразил положительное мнение относительно опроса в день выборов, которое анонсировал президент Владимир Зеленский.

По его мнению, референдумы проводить сложно и дорого, поэтому связать событие с выборами — удачная идея.

— Ответы людей укажут на самые сложные вопросы и помогут власти их решить.

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Проблемы Одессы

— В последнее время стратегия развития города превратилась в воровство. В Одессе действует эффект стокгольмского синдрома. Это когда заложники имеют теплые чувства к террористам, ибо те иногда позволяют пойти в туалет или выпить воды. Так же и в нашем городе. Люди благодарят власти за те вещи, которые они должны делать ежедневно.

Команда Филимонова хочет прежде всего объяснить гражданам простые вещи, которые никто не знает. К примеру, очень мало жителей владеет информацией о том, что входит в коммунальную собственность города.

— Есть запрос на совершенно другой подход к жизни. Люди устали от обещаний и бездействия власти.

Замедление реформ

На вопрос, почему в Украине медленно внедряются реформы, кандидат в мэры Одессы вспомнил цитату из личной беседы с Зеленским.

— Представьте, что на рельсах стоит поезд, который уже готов отправляться. Но по сторонам стоят люди с лопатами и бросают под колеса песок. Подобная ситуация и в Украине — оппозиция проявлениям чего-то нового и нормального.

Коррупция в Украине

— Я считаю, что за коррупцию нужно жестко наказывать. Если кто-то может прийти и дать взятку судье, то это абсолютно ненормально.

Почему пошел в политику

Пойти в мэры Одессы Филимонову предлагали много раз. На этот раз он согласился, потому что его убедил президент Украины Владимир Зеленский. Мужчины находятся в дружеских отношениях и часто общаются.

— Я согласился на предложение Зеленского, потому что оно было честным и прозрачным.

Также Олег Филимонов призвал молодежь прийти на местные выборы 25 октября. По его словам, они смогут изменить не только свою жизнь, но и судьбу города.

В Одессе сняли с выборов двойников Зеленского, Филимонова и Саакашвили

В начале октября Центральная избирательная комиссия заметила в реестре четырех однофамильцев Олега Филимонова.

Кроме того, обнаружили двух “клонов” Владимира Зеленского и одного Саакашвили. Кандидатов-двойников сняли с выборов.

Валерий Литонинский

Фото: Олег Филимонов