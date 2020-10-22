Люди устали от обещаний — кандидат в мэры Одессы Филимонов

Народный артист, юморист и кандидат в мэры Одессы от партии Слуга народа Олег Филимонов дал интервью Фактам ICTV. Во время разговора он рассказал о политических амбициях и нюансах предвыборной гонки в городе.
По словам политика, кроме него, было зарегистрировано еще четыре кандидата с аналогичным именем. Затем фальшивых претендентов сняли с выборов.
О пяти вопросах от Зеленского
Филимонов выразил положительное мнение относительно опроса в день выборов, которое анонсировал президент Владимир Зеленский.
По его мнению, референдумы проводить сложно и дорого, поэтому связать событие с выборами — удачная идея.
— Ответы людей укажут на самые сложные вопросы и помогут власти их решить.
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Проблемы Одессы
— В последнее время стратегия развития города превратилась в воровство. В Одессе действует эффект стокгольмского синдрома.
Это когда заложники имеют теплые чувства к террористам, ибо те иногда позволяют пойти в туалет или выпить воды. Так же и в нашем городе. Люди благодарят власти за те вещи, которые они должны делать ежедневно.
Команда Филимонова хочет прежде всего объяснить гражданам простые вещи, которые никто не знает. К примеру, очень мало жителей владеет информацией о том, что входит в коммунальную собственность города.
— Есть запрос на совершенно другой подход к жизни. Люди устали от обещаний и бездействия власти.
Замедление реформ
На вопрос, почему в Украине медленно внедряются реформы, кандидат в мэры Одессы вспомнил цитату из личной беседы с Зеленским.
— Представьте, что на рельсах стоит поезд, который уже готов отправляться. Но по сторонам стоят люди с лопатами и бросают под колеса песок.
Подобная ситуация и в Украине — оппозиция проявлениям чего-то нового и нормального.
Коррупция в Украине
— Я считаю, что за коррупцию нужно жестко наказывать. Если кто-то может прийти и дать взятку судье, то это абсолютно ненормально.
Почему пошел в политику
Пойти в мэры Одессы Филимонову предлагали много раз. На этот раз он согласился, потому что его убедил президент Украины Владимир Зеленский. Мужчины находятся в дружеских отношениях и часто общаются.
— Я согласился на предложение Зеленского, потому что оно было честным и прозрачным.
Также Олег Филимонов призвал молодежь прийти на местные выборы 25 октября. По его словам, они смогут изменить не только свою жизнь, но и судьбу города.
В Одессе сняли с выборов двойников Зеленского, Филимонова и Саакашвили
В начале октября Центральная избирательная комиссия заметила в реестре четырех однофамильцев Олега Филимонова.
Кроме того, обнаружили двух “клонов” Владимира Зеленского и одного Саакашвили. Кандидатов-двойников сняли с выборов.
Валерий Литонинский
Фото: Олег Филимонов