Люди втомилися від обіцянок – кандидат у мери Одеси Філімонов

Народний артист, гуморист та кандидат у мери Одеси від партії Слуга народу Олег Філімонов дав інтерв’ю Фактам ICTV. Під час розмови він розповів про політичні амбіції та нюанси передвиборчої гонки у місті.

За словами політика, окрім нього, було зареєстровано ще чотири кандидати з аналогічним ім’ям. Потім фальшивих претендентів зняли з виборів.

Про п’ять питань Зеленського

Філімонов висловив позитивну думку щодо опитування в день виборів, яке анонсував президент Володимир Зеленський.

На його думку, референдуми проводити складно та дорого, тому пов’язати подію з виборами – вдала ідея.

– Відповіді людей вкажуть на найпроблемніші питання та допоможуть владі їх вирішити.

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Проблеми Одеси

– Останнім часом стратегія розвитку міста перетворилася на злодійство. В Одесі діє ефект стокгольмського синдрому. Це коли заручники мають теплі почуття до терористів, бо ті інколи дозволяють піти в туалет чи випити води. Так само і в нашому місті. Люди дякують владі за ті речі, які вона має робити щоденно.

Команда Філімонова хоче насамперед пояснити громадянам прості речі, які ніхто не знає. До прикладу, дуже мало жителів володіє інформацією про те, що входить у комунальну власність міста.

– Є запит на зовсім інший підхід до життя. Люди втомилися від обіцянок та бездіяльності влади.

Сповільнення реформ

На запитання, чому в Україні повільно впроваджуються реформи, кандидат у мери Одеси згадав цитату з особистої розмови з Зеленським.

– Уявіть, що на рейках стоїть поїзд, який уже готовий вирушати. Але збоку стоять люди з лопатами і кидають під колеса пісок. Подібна ситуація і в Україні – опозиція проявам чогось нового та нормального.

Корупція в Україні

– Я вважаю, що за корупцію потрібно жорстко карати. Якщо хтось може прийти і дати хабар судді, то це абсолютно ненормально.

Чому пішов у політику

Піти у мери Одеси Філімонову пропонували багато разів. Цього разу він погодився, бо його переконав президент України Володимир Зеленський. Чоловіки перебувають у дружніх стосунках і часто спілкуються.

– Я погодився на пропозицію Зеленського, бо вона була чесною і прозорою.

Також Олег Філімонов закликав молодь прийти на місцеві вибори 25 жовтня. За його словами, вони зможуть змінити не тільки своє життя, а й долю міста.

В Одесі зняли з виборів двійників Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

На початку жовтня Центральна виборча комісія помітила у реєстрі чотирьох однофамільців Олега Філімонова.

Крім того, виявили двох “клонів” Володимира Зеленського та одного Міхеіла Саакашвілі. Кандидатів-двійників зняли з виборів.

Валерій Літонінський

Фото: Олег Філімонов