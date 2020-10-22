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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк ожидает транш МВФ в конце года

Национальный банк Украины ожидает транша от Международного валютного фонда по программе stand-by. Поступления средств запланировано на конец года.

— Как и раньше, мы ожидаем транша от МВФ в конце года, — сообщил во время брифинга глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Также он добавил, что средства от иностранных партнеров нужны для восстановления украинской экономики.

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По мнению Шевченко, отсрочка или невыполнение условий Международного валютного фонда могут существенно повлиять на налаживание экономики. Также это негативно скажется на ожиданиях от девальвации и инфляции.

МВФ выдвинул Украине условия для сотрудничества

МВФ озвучил условия для Украины относительно предоставления финансовой помощи по программе stand-by. Основным положением является независимость НАБУ, САП и ВАКС.

Источник: Национальный банк Украины

Фото: Dreamstime

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