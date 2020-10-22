Нацбанк очікує транш МВФ в кінці року

Національний банк України очікує траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Надходження коштів заплановано на кінець року.

– Як і раніше, ми очікуємо траншу від МВФ в кінці року, – повідомив під час брифінгу очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

Також він додав, що кошти від іноземних партнерів потрібні для відновлення української економіки.

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На думку Шевченка, відтермінування або невиконання умов Міжнародного валютного фонду можуть суттєво вплинути на налагодження економіки. Також це негативно позначиться на очікуваннях від девальвації та інфляції.

МВФ висунув Україні умови для співробітництва

МВФ озвучив умови для України щодо надання фінансової допомоги за програмою stand-by. Основним положенням є незалежність НАБУ, САП та ВАКС.

Джерело: Національний банк України