Перед Зеленским может возникнуть выбор о досрочном роспуске Рады — Потураев

Перед президентом Владимиром Зеленским может возникнуть выбор — переформатировать парламентскую коалицию или распустить Верховную Раду.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информполитики, нардеп от Слуги народа Никита Потураев.

— В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой За будущее. Возможно, что и Батькивщина неофициально была бы в такой коалиции или голосовала бы вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую ​​коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой За будущее? Я вот не уверен. И я не один такой.

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Никита Потураев объяснил, что если не создать коалицию с Батькивщиной или За будущее, тогда среди вариантов остаются фракции Европейская солидарность и Голос.

Именно поэтому президенту придется выбирать, как действовать в этой ситуации.

В то же время, в сентябре этого года спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада ІХ созыва доработает до конца своей каденции и исключил вероятность ее роспуска.

Поскольку пока нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий.