Перед Зеленським може постати вибір про достроковий розпуск Ради – Потураєв

Перед президентом Володимиром Зеленським може виникнути вибір – переформатувати парламентську коаліцію або розпустити Верховну Раду.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформполітики, нардеп від Слуги народу Микита Потураєв.

– У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою За майбутнє. Можливо, що і Батьківщина неофіційно була б в такій коаліції або голосувала б разом з нею. Але є дуже хороше запитання: а чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою За майбутнє? Я от не впевнений. І я не один такий.

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Микита Потураєв пояснив, якщо не утворити коаліцію з Батьківщиною або За майбутнє, тоді серед варіантів залишаються фракції Европейська солідарність і Голос.

Саме тому президенту доведеться обирати, як діяти у цій ситуації.

Водночас, у вересні цього року спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції і виключив ймовірність її розпуску.

Оскільки наразі немає законних підстав для дострокового припинення повноважень.