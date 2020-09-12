Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией, — сказал Разумков.

По словам спикера Верховной Рады, сейчас нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий действующего созыва парламента.

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Кроме этого, Разумков отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров Украины.

— Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить … о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит, — заявил председатель Рады.

Рада и местные выборы

Несмотря на то, что значительная часть народных депутатов будет задействована в предвыборной кампании на местных выборах, Верховная Рада сможет выполнять свои прямые функции.

По словам Дмитрия Разумкова, две последние недели перед выборами и неделю после — будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября Рада будет работать в пленарном режиме.