Министерство иностранных дел Украины, что археологические раскопки, которые осуществляет Российская Федерация на территории Крыма, не являются законными. Россия нарушает нормы международного права, ведь продолжает реализовывать проект Крымская война на территории Альминской долины и в Севастополе.

— Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, — утверждают в МИД Украины.

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Генеральная конвенция ЮНЕСКО утверждает, что любое государство оккупант не имеет права проводить археологические раскопки на оккупированных территориях другого государства.

Государство оккупант, в этом случае Россия, должна иметь уважение к ценностям, которые расположены на временно оккупированной территории Украины, а также сохранять их. Об этом принципе написано в Конвенции о защите культурных ценностей.

В течение шести лет, Российская Федерация активно проводит незаконные раскопки. Все найденные объекты археологи ставят на российский государственный учет.

Украина ввела санкции за незаконные раскопки в Крыму

В мае этого года Украина ввела санкции против ряда российских музеев, археологических организаций и университетов.

Меры внедрили из-за большого количества раскопок, которые осуществляется в рамках реализации Россией инфраструктурных проектов, таких как строительство транспортного перехода через Керченский пролив, строительство так называемой трассы Таврида и другие.

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