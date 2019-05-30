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Факты / Украина

Украина готовит санкции за незаконные раскопки в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины хочет ввести санкции относительно 28 научных и музейных учреждений, которые участвовали в незаконных археологических раскопках в аннексированном Крыму.

крим

МинВОТ инициируют введение санкций против 28 научных и музейных учреждений, которые принимали участие в незаконных археологических раскопках в оккупированном Крыму.

– Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние пять лет Россия активно проводит археологические раскопки, в которые вовлечены научные и музейные российские учреждения.

Также участие принимают крымские научные учреждения, которые зарегистрированы как юридические лица РФ.

В ведомстве сообщили, что большое количество раскопок осуществляется в рамках реализации Россией крупных инфраструктурных проектов, таких как строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства так называемой трассы Таврида и другие.

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В МинВОТ заявляют, что основанием для проведения раскопок в Крыму являются открытые письма, которые незаконно выдают сотрудникам научных учреждений Министерством культуры РФ.

За период 2014-2018 годов было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение раскопок в Крыму.

Ранее в оккупированном Крыму обрушился причал для швартовки прогулочных катеров и теплоходов, который не ремонтировался 20 лет.

Источник: МинВОТ

Фото: Dreamstime

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