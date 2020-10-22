Міністерство закордонних справ України, що археологічні розкопки, які здійснює Російська Федерація на території Криму, не є законними. Росія порушує норми міжнародного права, адже продовжує реалізовувати проект Кримська війна на території Альмінської долини та в Севастополі.

– Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, – стверджують у МЗС України.

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Генеральна конвенція ЮНЕСКО стверджує, що будь-яка держава окупант не має права проводити археологічні розкопки на окупованих територіях іншої держави.

Держава окупант, у цьому випадку Росія, повинна мати повагу до цінностей, які розташовані на тимчасово окупованій території Україн, а також зберігати їх. Про цей принцип написано в Конвенції про захист культурних цінностей.

Протягом шести років, Російська Федерація активно проводить незаконні археологічні розкопки. Знайдені об’єкти археологи ставлять на російський державний облік.

Україна ввела санкції за незаконні розкопки в Криму

У травні цього року Україна ввела санкції проти низки російських музеїв, археологічних організацій та університетів.

Заходи впровадили через велику кількість розкопок, яка здійснюється в рамках реалізації Росією інфраструктурних проектів, таких як будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, будівництва так званої траси Таврида та інші.

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