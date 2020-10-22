Государственное бюро расследований может в октябре завершить следствие в отношении руководства и сотрудников полиции Кагарлык о пытках и изнасиловании женщины.

Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в эфире одного телеканала заявил, что расследование затянулось, поскольку были обнаружены новые эпизоды.

— Даже были обнаружены новые вещественные доказательства — и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность, — сообщил Бабиков.

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По его словам, в деле есть и другие пострадавшие. После огласки дела, в ГБР стали обращаться люди, которых также подвергали пыткам в этом участке.

— Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователем дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также требовало дополнительного сбора доказательств, — сказал Бабиков.

Изнасилование Нелли Погребицкой

Работников полиции Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы города Кагарлык Нелли Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, что за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

26 мая суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В результате скандала отделения полиции Кагарлык расформировали.