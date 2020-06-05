Во время часа вопросов к правительству министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал хронологию событий в Кагарлыке.

— В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяи были немедленно задержаны, информация передана в ГБР. Это факты.

Хронология событий

24 мая в 18.46 в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей.

В 19.15 были установлены личности подозреваемых в преступлении полицейских.

В 19.40 подозреваемых задержали, приняты оперативные меры для сохранения следов на месте преступления; вызвана следственная группа Государственного бюро расследований.

25 мая в 8.00, в понедельник, председатель Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыксокого отдела полиции, отстранение всего его руководства, а также начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10.23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Изнасилование в Кагарлыке произошло в ночь на 24 мая. Двое полицейских избили и изнасиловали 25-летнюю девушку. Полицейские хорошо знали жертву.

На данный момент суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.