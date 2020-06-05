PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Изнасилование в Кагарлыке: Аваков подробно рассказал о хронологии событий

Во время часа вопросов к правительству министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал хронологию событий в Кагарлыке.

— В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяи были немедленно задержаны, информация передана в ГБР. Это факты.

Хронология событий

24 мая в 18.46 в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей.

В 19.15 были установлены личности подозреваемых в преступлении полицейских.

В 19.40 подозреваемых задержали, приняты оперативные меры для сохранения следов на месте преступления; вызвана следственная группа Государственного бюро расследований.

Читайте: Все, малая, я тебя больше не буду трогать: первый рассказ жертвы пыток в Кагарлыке Сбежала под утро, когда все спали: новые подробности изнасилования в Кагарлыке Это была месть за отказ: подробности 9-часового изнасилования в Кагарлыке

25 мая в 8.00, в понедельник, председатель Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыксокого отдела полиции, отстранение всего его руководства, а также начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10.23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Изнасилование в Кагарлыке произошло в ночь на 24 мая. Двое полицейских избили и изнасиловали 25-летнюю девушку. Полицейские хорошо знали жертву.

На данный момент суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх