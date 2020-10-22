Державне бюро розслідувань може в жовтні завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика про тортури та зґвалтування жінки.

Чотирьом особам пред’явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи.

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков в ефірі одного телеканалу заявив, що розслідування затягнулося, оскільки були виявлені нові епізоди.

– Навіть були виявлені нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність, – повідомив Бабіков.

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За його словами, у справі є й інші постраждалі. Після розголосу справи, у ДБР почали звертатися люди, яких також піддавали тортурам у цьому відділку.

– Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також вимагало додаткового збору доказів, – сказав Бабіков.

Зґвалтування Нелі Погребіцької

Працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки міста Кагарлик Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, що за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

26 травня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Унаслідок скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.