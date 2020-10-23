Дело Маркива: суду предоставили новые доказательства

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело Виталия Маркива — это одна из составляющих гибридной войны, которую развязала Россия против Украины.

Однако, защита украинского гвардейца в Итальянском суде, не только борется с российской пропагандой в Европе, но и дает видение ситуации западным партнерам.

— Дело против гвардейца Маркива — это гибридный удар по Украине. Это все было инсиновано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда, — отметил Арсен Аваков.

Адвокаты отмечают, что сторона обвинения не правильно перевела записи слов с камеры Виталия, когда он говорит: “там убили журналиста, а мне это шьют”. Вместо этого, прокуроры перевели эти слова: “я убил журналиста”.















Аваков: Дело против гвардейца Маркива — это гибридный удар по Украине / 4 фотографии

Адвокат Рапетти отмечает, что все выводы обвинения расходятся с элементарными законами физики и математики. Ведь, если даже посчитать те интервалы между обстрелами, которые указывают свидетели, то сразу становится понятным, что обстрел начали не с горы.

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Адвокат настаивает, что никто не хотел убивать журналистов, они сознательно поехали в зону боевых действий и попали под перекрестный огонь.

Правозащитник Маркива Раффаэле Делла Валле подчеркнул, что Виталий зашел в зал суда уже виновным, сторона обвинения не дала ему возможности на защиту.

— В Италии в военных преступлениях обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую демократическую нацию за то, что они защищают свою территорию, — отметил правозащитник.

Следующее заседание 3 ноября. Тогда и станет известно, приобщил ли суд доводы защиты к делу и, собственно, решение по делу.

Дело Маркива

Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелле и российского переводчика Андрея Миронова.

Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив слово “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Маркив, был автомат.