Справа Марківа: суду надали нові докази

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справа Віталія Марківа – це одна із складових гібридної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Однак, захист українського гвардійця в Італійському суді, не лише бореться з російською пропагандою у Європі, але і дає чітке бачення ситуації західним партнерам.

– Справа проти гвардійця Марківа – це гібридний удар по Україні. Це все було інсиновано у 2015 році російськими пропагандистами та підхоплено у Франції та Італії, вилилось у звинувачення проти українського солдата та України. Ми маємо перемагати і доводити свою правоту скрізь: на фронті, де рвуться міни, і тут, у залі суду, – зазначив Арсен Аваков.

Адвокати наголошують, що сторона обвинувачення не правильно переклала записи слів із камери Віталія, коли він говорить: “там вбили журналіста, а мені це шиють”. Натомість, прокурори переклали ці слова: “я вбив журналіста”.















Аваков: Справа проти гвардійця Марківа – це гібридний удар по Україні / 4 фотографии

Адвокат Рапетті зазначає, що всі висновки обвинувачення розходяться з елементарними законами фізики та математики. Адже, якщо навіть порахувати ті інтервали між обстрілами, які вказують свідки, то відразу стає зрозумілим, що обстріл почали не з гори.

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Адвокат наполягає, що ніхто не хотів вбивати журналістів, вони свідомо поїхали в зону бойових дій та потрапили під перехресний вогонь.

Правозахисник Марківа Раффаеле Делла Валле наголосив, що Віталій зайшов у залу суду вже винним, сторона обвинувачення не дала йому можливості на захист.

– В Італії у військових злочинах звинувачують не лише гвардійця, а й всю українську демократичну націю за те, що вони боронять власну територію, – зазначив правозахисник.

Наступне засідання 3 листопада. Тоді і стане відомо, чи долучив суд аргументи захисту до справи та власне, рішення у справі.

Справа Марківа

Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 року. Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.