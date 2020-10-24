Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Кипрская церковь завершила процесс признания автокефалии Украины. Архиепископ Кипра Хризостом признал Православную Украинскую Церкву во время литургии.

Об этом написал в социальных сетях религиовед Андрей Юраш. Кипрская церковь стала третьей, которая признала ПЦУ.

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— Сегодня Блаженнейший Хризостом ИИ, глава Кипрской Церкви, возглавляя Божественную Литургию при рукоположении нового епископа Арсиноаса Паграти, в монастыре Панагия Chrysorroiatissi Paphos, вспомнил Первоиерарха Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, — написал Юраш.

НАДВАЖЛИВА НОВИНА!!! Сьогодні Блаж. Хризостом ІІ, глава Кіпрської Церкви, очолюючи Божественну Літургію при… Опубликовано Andrii Yurash Суббота, 24 октября 2020 г.

Согласно правилам автокефальной церкви, если предстоятель церкви упомянул другую автокефальную церковь, что является ее признанием.

Духовенство утверждает, что вскоре признать ПЦУ может Румынская церковь.

Накануне, еще две церкви признали автокефалию ПЦУ — Греческая архиепископия и Александровский патриархат.

В 2019 Греческая архиепископия подтвердила автокефалию ПЦУ. Такое решение внеочередной собор иерархов принял 12 октября. Греческая православная церковь одна из крупнейших в мире и считается государственной.

Источник: Andrii Yurash

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