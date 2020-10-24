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Факти / Україна

Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ

Кіпрська Церква завершила процес визнання автокефалії України. Архієпископ Кіпру Хризостом визнав Православну Українську Церкву під час літургії.

Про це написав у соціальних мережах релігієзнавець Андрій Юраш. Кіпрська церква стала третьою, яка визнала ПЦУ.

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– Сьогодні Блаженніший Хризостом ІІ, глава Кіпрської Церкви, очолюючи Божественну Літургію при рукоположенні нового єпископа Арсіноаса Паграті, в монастирі Панагія Chrysorroiatissi Paphos, згадав Первоієрарха Української Православної  Церкви (Православної Церкви України) – Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, – написав Юраш.

НАДВАЖЛИВА НОВИНА!!!

Сьогодні Блаж. Хризостом ІІ, глава Кіпрської Церкви, очолюючи Божественну Літургію при…

Опубликовано Andrii Yurash Суббота, 24 октября 2020 г.

Згідно з правилами автокефальної церкви, якщо предстоятель церкви поминув іншу автокефальну церкву, це означає її визнання.

Духівництво стверджує, що незабаром визнати ПЦУ може Румунська церква.

Напередодні ще дві церкви визнали автокефалію ПЦУ – Грецька архієпископія та Олександрівський патріархат.

У 2019 Грецька архіепископія першою визнала ПЦУ. Таке рішення позачерговий собор ієрархів ухвалив 12 жовтня. Грецька православна церква одна із найбільших у світі та вважається державною.

Джерело: Andrii Yurash

Фото: Dreamstime

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