Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ

Кіпрська Церква завершила процес визнання автокефалії України. Архієпископ Кіпру Хризостом визнав Православну Українську Церкву під час літургії.
Про це написав у соціальних мережах релігієзнавець Андрій Юраш. Кіпрська церква стала третьою, яка визнала ПЦУ.
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– Сьогодні Блаженніший Хризостом ІІ, глава Кіпрської Церкви, очолюючи Божественну Літургію при рукоположенні нового єпископа Арсіноаса Паграті, в монастирі Панагія Chrysorroiatissi Paphos, згадав Первоієрарха Української Православної Церкви (Православної Церкви України) – Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, – написав Юраш.
НАДВАЖЛИВА НОВИНА!!!
Сьогодні Блаж. Хризостом ІІ, глава Кіпрської Церкви, очолюючи Божественну Літургію при…
Опубликовано Andrii Yurash Суббота, 24 октября 2020 г.
Згідно з правилами автокефальної церкви, якщо предстоятель церкви поминув іншу автокефальну церкву, це означає її визнання.
Духівництво стверджує, що незабаром визнати ПЦУ може Румунська церква.
Напередодні ще дві церкви визнали автокефалію ПЦУ – Грецька архієпископія та Олександрівський патріархат.
У 2019 Грецька архіепископія першою визнала ПЦУ. Таке рішення позачерговий собор ієрархів ухвалив 12 жовтня. Грецька православна церква одна із найбільших у світі та вважається державною.
Джерело: Andrii Yurash
Фото: Dreamstime