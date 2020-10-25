Согласно календарарю избирательной кампании, официальные результаты местных выборов в Украине 2020 должны быть обнародованы до 6 ноября включительно.

Поскольку ст. 268 Избирательного кодекса предусматривает, что территориальная избирательная комиссия не позднее, чем на 12 день со дня голосования (в случае проведения повторного голосования — не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования) устанавливает результаты по соответствующим местным выборам сельского, поселкового, городского головы, депутатов в многомандатных избирательных округах.

Если возникнет ситуация, что ни один кандидат на должность мэра города с более 75 тыс. избирателями в день местных выборов 25 октября не наберет более 50% голосов, тогда должен быть второй тур выборов.

Его должны провести в течение трех недель от установления результата первого.

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Однако первые результаты выборов в Украине 2020 можно будет увидеть уже в 20.00 25 октября, когда свои данные обнародуют экзит-полы.

Вместе с тем, в Центральной избирательной комиссии уже заявили, что подсчет голосов на местных выборах 2020 будет длительным. Поскольку много времени может занять именно внесение сведений в протоколы.