Згідно з календарарем виборчої кампанії, офіційні результати місцевих виборів в Україні 2020 повинні бути оприлюднені до 6 листопада включно.

Оскільки ст. 268 Виборчого кодексу передбачає, що територіальна виборча комісія не пізніш як на 12 день з дня голосування (а у разі проведення повторного голосування – не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування) встановлює результати з відповідних місцевих виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів у багатомандатних виборчих округах.

Якщо виникне ситуація, що жоден кандидат на посаду мера міста з понад 75 тис. виборцями у день місцевих виборів 25 жовтня не набере понад 50% голосів, тоді повинен бути другий тур виборів.

Його повинні провести протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

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Однак перші результати виборів в Україні 2020 можна буде побачити вже о 20.00 25 жовтня, коли свої дані оприлюднять екзит-поли.

Разом з тим, у Центральній виборчій комісії вже заявили, що підрахунок голосів на місцевих виборах 2020 буде тривалим. Оскільки багато часу може зайняти саме внесення відомостей у протоколи.