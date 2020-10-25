Лишь 1% из проверенных участков готовы для приема людей с инвалидностью — Денисова

Подавляющее большинство участков на местных выборах в Украине не готовы обеспечить доступность для лиц с инвалидностью.

Такими выводами поделилась омбудсмен Людмила Денисова.

Лишь 1% (10 участков) соответствуют принятым критериям доступности.

— В течение прошлой недели мы провели 908 мониторинговых визитов. Мы проверили все участки, откуда приходили замечания на прошлых выборах (парламентские выборы в июле 2019 — Ред.). Проверку прошли по одному участку в Полтаве и в Херсоне, два участка в Черновцах и шесть участков в Киеве.

К категории частично доступных попали только 10,4% от всех участков. 88,5% требованиям доступности не соответствуют вообще.

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Главным критерием, обозначающим хотя бы частичное соответствие нормам постановления Кабмина, является наличие пандусов.

Худшая ситуация была зафиксирована на участках Сумской, Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областей.

На горячую линию омбудсмена в день выборов, 25 октября, среди всего количества жалоб 50% составляют пенсионеры, 10% — лица с инвалидностью и 5% — кандидаты в местные советы.

Пятая часть жалоб поступает из-за отказа в праве проголосовать.

Местные выборы 2020

В последнее воскресенье октября в Украине проходят местные выборы 2020 Граждане выбирают депутатов и глав регионального уровня.

Последние новости можно отслеживать благодаря онлайн трансляции выборов в Украине 2020.

Кроме членов избирательных комиссий и наблюдателей на участках также присутствуют правоохранители.

Пился 8.00, с момента открытия избирательных участков, в Украине официально зарегистрировали 383 заявления о нарушениях.

Кроме этого, Нацполиция открыла уже шесть уголовных дел по фактам нарушений, а также составила два админпротокола.