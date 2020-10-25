Лише 1% з перевірених дільниць готові для прийому осіб з інвалідністю – Денісова

Переважна більшість дільниць на місцевих виборах в Україні не готові забезпечити доступність для осіб з інвалідністю.

Такими висновками поділилася омбудсман Людмила Денісова.

Лише 1% (10 дільниць) відповідають ухваленим критеріям доступності.

– Протягом минулого тижня ми провели 908 моніторингових візитів. Ми перевірили всі дільниці, звідки приходили зауваження на минулих виборах (парламентські вибори у липні 2019 року – Ред.). Перевірку пройшли по одній дільниці в Полтаві та в Херсоні, дві дільниці в Чернівцях та шість дільниць у Києві.

До категорії частково доступних потрапили лише 10,4% від усіх дільниць. 88,5% вимогам доступності не відповідають взагалі.

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Головним критерієм, що означає бодай часткову відповідність нормам постанови Кабміну, є наявність пандусів.

Найгірша ситуація була зафіксовано на дільницях Сумської, Київської, Одеської, Миколаївської, Черкаської та Кіровоградської областей.

На гарячу лінію омбудсмана у день виборів, 25 жовтня, серед усієї кількості скарг 50% складають пенсіонери, понад 10% – особи з інвалідністю та 5% – кандидати до місцевих рад.

П’ята частина скарг надходить через відмову у праві проголосувати.

Місцеві вибори 2020

В останню неділю жовтня в Україні проходять місцеві вибори 2020. Громадяни обирають депутатів та голів регіонального рівня.

Останні новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.

Окрім членів виборчих комісій та спостерігачів, на дільницях також присутні правоохоронці.

Пілся 8.00, з моменту відкриття виборчих дільниць, в Україні офіційно зареєстрували 383 заяви про порушення.

Окрім цього, Нацполіція відкрила вже шість кримінальних справ за фактами порушень, а також склала два адмінпротоколи.