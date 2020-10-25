На выборах в Черкассах предварительно побеждает Анатолий Бондаренко, набрав 32,66% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.

На должность городского головы баллотировался действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Конкуренцию на выборах ему составили Виталий Ильченко от Слуги народа, а также Виктор Евпак с Голоса.

Как распределились голоса между другими кандидатами:

Виктор Евпак (Голос) — 19,84%

Виталий Ильченко (Слуга народа) — 17,8%

Владислав Пустовар (Черкасчане) — 5,95%

Сергей Кудактин (Европейская Солидарность) — 5,86%

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Какие партии прошли в горсовет Черкасс

Пороговый барьер в 5% преодолели 6 партий. Среди них:

Слуга народа — 20.68%

За майбутнє — 13.32%

Голос — 12.05%

Европейская солидарность — 10.925

ПО Черкащан — 8.705

Оппозиционная платформа — За жизнь — 5.74%.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украины 24 провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов. Факты ICTV следят онлайн за подсчетом голосов ЦИК.