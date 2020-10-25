Явка на выборы 2020 — сколько пришло голосовать на местных выборах 2020

Обновлено в 17.40. В Гражданской сети Опора сообщают, что явка на местных выборах на 16.00 составила 27%.

В то же время, на местных выборах 2015 года на 16.00 явка составляла 36,2%.

Обновлено в 16.40. В ЦИК сообщили, что в 13.00 явка на местных выборах в Украине в среднем составила 17,3% граждан.

Наибольшую явку зафиксировали в Одесской области (без города Одесса) — 26% избирателей. Меньше всего людей пришли проголосовать в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По информации Гражданской сети Опора, по состоянию на 12.00 свой голос на местных выборах отдали около 13,5% граждан.

По состоянию на сейчас погрешность по количеству проголосовавших составляет около 1,2%.

Айвазовская также сообщает, что в 12.00 на выборах в Верховную Раду проголосовали уже 20% граждан.

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На местных выборах в 2015 году явка составила 46,61%. Сейчас же она может быть ниже из-за нежелания людей голосовать во время пандемии коронавируса.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.

Источник: Ольга Айвазовская