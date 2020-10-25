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Факти / Інфографіка

Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Черкасах

На виборах в Черкасах попередньо перемагає Олександр Бондаренко, набравши 32,66% голосів. Про це свідчать дані екзит-полу.

На посаду міського голови балотувався чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Конкуренцію на виборах йому склали Віталій Ільченко від Слуги народу, а також Віктор Євпак з Голосу.

Як розподілились голоси між іншими кандидатами:

  • Віктор Євпак (Голос) – 19,84%
  • Віталій Ільченко (Слуга народу) – 17,8%
  • Владислав Пустовар (Черкащани) – 5,95%
  • Сергій Кудактін (Європейська Солідарність) – 5,86%

хто переміг на виборах мера в Черкасах - результати екзит-полу

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян

Які партії пройшли у міськраду Черкас

Пороговий бар’єр у 5% подолали 6 партій. Серед них:

  • Слуга народу – 20.68%
  • За майбутнє  13.32%
  • Голос 12.05%
  • Європейська солідарність 10.92%
  • ВО Черкащана 8.70%
  • Опозиційна платформа – За життя 5.74%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад. Факти ICTV слідкують онлайн за підрахунком голосів ЦВК.

Фото: Dreamstime

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