Обнародованы результаты экзит-пола на местных выборах 2020 в Киевсовет.

Согласно данным экзитпола лидирует партия УДАР, которую поддержали 19,74% избирателей. Первый в списке партии — Виталий Кличко.

В первую пятерку вошли такие политические силы:

УДАР (19,75%);

Европейская солидарность (17,76%)

Слуга народа (10,28%);

Батькивщина (8,61%);

ОПЗЖ (7,77%).

Процентные данные не являются окончательными и могут содержать минимальную погрешность.

Среди кандидатов в мэры столицы наибольшую поддержку получил Виталий Кличко — 45,93% голосов.

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Согласно положениям Избирательного кодекса, официальные результаты выборов будут объявлены не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Выборы 2020

Голосование на местных выборах 2020 завершается в 20.00, после чего члены избирательной комиссии под присмотром наблюдателей начинают подсчет голосов.

Свежие новости можно отслеживать в онлайн трансляции выборов в Украине 2020.

Кроме голосования, 25 октября украинцы приняли участие в опросе президента, состоявшем из пяти вопросов с вариантами ответов да/нет.

По данным гражданской сети Опора, от проведения такого анкетирования отказались сотни участков. Насколько это повлияет на результаты опроса и будут ли они иметь юридическую силу, пока неизвестно.