Обнародованы результаты экзит-пола на местных выборах 2020 в Киевсовет.
Согласно данным экзитпола лидирует партия УДАР, которую поддержали 19,74% избирателей. Первый в списке партии — Виталий Кличко.
В первую пятерку вошли такие политические силы:
- УДАР (19,75%);
- Европейская солидарность (17,76%)
- Слуга народа (10,28%);
- Батькивщина (8,61%);
- ОПЗЖ (7,77%).
Процентные данные не являются окончательными и могут содержать минимальную погрешность.
Среди кандидатов в мэры столицы наибольшую поддержку получил Виталий Кличко — 45,93% голосов.
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Согласно положениям Избирательного кодекса, официальные результаты выборов будут объявлены не позднее 6 ноября.
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Выборы 2020
Голосование на местных выборах 2020 завершается в 20.00, после чего члены избирательной комиссии под присмотром наблюдателей начинают подсчет голосов.
Свежие новости можно отслеживать в онлайн трансляции выборов в Украине 2020.
Кроме голосования, 25 октября украинцы приняли участие в опросе президента, состоявшем из пяти вопросов с вариантами ответов да/нет.
По данным гражданской сети Опора, от проведения такого анкетирования отказались сотни участков. Насколько это повлияет на результаты опроса и будут ли они иметь юридическую силу, пока неизвестно.