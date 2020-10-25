Оприлюднено результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 до Київради.
Згідно з даними екзит-полу лідирує партія УДАР, яку підтримали 19,74 % виборців. Першим у списку партії – Віталій Кличко.
До першої п’ятірки увійшли такі політичні сили:
- УДАР (19,75%);
- Європейська солідарність (17,76%);
- Слуга народу (10,28%);
- Батьківщина (8,61%);
- ОПЗЖ (7,77%).
Відсоткові дані не є остаточними та можуть містити мінімальну похибку.
Серед кандидатів у мери столиці найбільшу підтримку здобув Віталій Кличко – 45,93% голосів.
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Згідно з положеннями Виборчого кодексу, офіційні результати виборів буде оголошено не пізніше 6 листопада.
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Вибори 2020
Голосування на місцевих виборах 2020 завершується о 20.00, після чого члени виборчої комісії під наглядом спостерігачів починають підрахунок голосів.
Свіжі новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.
Окрім голосування, 25 жовтня українці взяли участь в опитуванні президента, яке складалося з п’яти запитань з варіантами відповідей так/ні.
За даними громадянської мережі Опора, від проведення такого анкетування відмовилися сотні дільниць. Наскільки це вплине на результати опитування та чи матимуть вони юридичну силу, наразі невідомо.