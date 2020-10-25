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Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Києві

Оприлюднено результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 до Київради.

Згідно з даними екзит-полу лідирує партія УДАР, яку підтримали 19,74 % виборців. Першим у списку партії – Віталій Кличко.

До першої п’ятірки увійшли такі політичні сили:

  • УДАР (19,75%);
  • Європейська солідарність (17,76%);
  • Слуга народу (10,28%);
  • Батьківщина (8,61%);
  • ОПЗЖ (7,77%).

Відсоткові дані не є остаточними та можуть містити мінімальну похибку.

Серед кандидатів у мери столиці найбільшу підтримку здобув Віталій Кличко – 45,93% голосів.

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Згідно з положеннями Виборчого кодексу, офіційні результати виборів буде оголошено не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Вибори 2020

Голосування на місцевих виборах 2020 завершується о 20.00, після чого члени виборчої комісії під наглядом спостерігачів починають підрахунок голосів.

Свіжі новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.

Окрім голосування, 25 жовтня українці взяли участь в опитуванні президента, яке складалося з п’яти запитань з варіантами відповідей так/ні.

За даними громадянської мережі Опора, від проведення такого анкетування відмовилися сотні дільниць. Наскільки це вплине на результати опитування та чи матимуть вони юридичну силу, наразі невідомо.

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