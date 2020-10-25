В июле Верховная Рада изменила Избирательный кодекс Украины, предоставив возможность Центральной избирательной комиссии внедрять инновационные технологии.

Также народные депутаты утвердили новый вариант избирательного бюллетеня, в котором на местных выборах 2020 года украинцы будут вписывать номер кандидата в трафарет рядом с галочкой за партию.

При помощи таких бюллетеней будут голосовать территориальные общины, имеющие более 10 тыс. избирателей.

Как заполнять бюллетень на выборах 2020 года

Правила заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 представила Гражданская сеть ОПОРА.

Казалось бы, что сложного в заполнении бюллетеня, но действительно сделать ошибку очень легко, например, обведя фамилию кандидата вместо того, чтобы вписать его номер.

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Местные выборы 2020 года

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.