Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, на местных выборах условный барьер 5% преодолевают пять партий.

В частности, партию Слуга народа готовы поддержать 15,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, Оппозиционная платформа — За жизнь — 11,5%, Европейская солидарность — 11,0%, Батькивщина — 8,0% и За будущее — 5,9%.

В течение последней недели первые четыре партии из пятерки совокупно потеряли почти 1,5%.

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В то же время, 55% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Сомневаются, стоит ли идти голосовать, 21% респондентов. Еще 8% респондентов возможно примут участие в голосовании.

Также постепенно выросли положительные ожидания от местных выборов. Треть опрошенных надеются на позитивные сдвиги в их городах и селах после 25 октября.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг в течение 19-22 сентября. Опросили 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

Накануне Киевский международный институт социологии также проводил опрос, какие партии готовы поддержать украинцы, если бы выборы в Раду проходили сейчас.

В частности, в пятерке лидеров оказались бы Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарнисть, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко.

Источник: Социологическая группа Рейтинг