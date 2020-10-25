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Факты / Украина / Политика

Явка на местных выборах 2020: проголосовали около 13% граждан

По информации Гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 12.00 свой голос на местных выборах отдали около 13,5% граждан.

По состоянию на сейчас погрешность по количеству проголосовавших составляет около 1,2%.

Айвазовская также сообщает, что в 12.00 на выборах в Верховную Раду проголосовали уже 20% граждан.

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На местных выборах в 2015 году явка составила 46,61%. Сейчас же она может быть ниже из-за нежелания людей голосовать во время пандемии коронавируса.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.

Источник: Ольга Айвазовская

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