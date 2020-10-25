По результатам экзитпола в городе Кривой Рог в гонке за пост мэра лидируют кандидаты Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

За Вилкула свои голоса отдали 42,8% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Дмитрия Шевчика проголосовали 31,01%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые 50%, в Кривом Роге состоится второй тур выборов мэра.

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Как проголосовали за других кандидатов:

Юрий Вилкул, Блок Вилкула Украинская перспектива — 42.80% Дмитрий Шевчик, Слуга народа — 31.01% Константин Павлов, Оппозиционная платформа — За жизнь — 7.91% Юрий Милобог, Сила людей — 6.05% Павел Сухоцкий, самовыдвижение — 3.69% Ольга Бабенко, ВО Батькивщина 3.48% Юрий Яровой, Европейская солидарность — 2.15% Олег Бондарь, самовыдвижение — 1.78% Артем Коломоец, За майбутнє — 1.13%

Какие партии прошли в горсовет Кривого Рога:

Проходной барьер в 5% преодолели четыре партии. Среди них:

Слуга народа — 32.90% Блок Вилкула Украинская перспектива — 31.22% Оппозиционная платформа — При жизни — 12.27% Сила людей — 6.96%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Официальные результаты местных выборов 2020 года должны объявить не позднее 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться максимум через три недели после объявления официальных результатов.

Второй тур выборов

Чтобы стать мэром, кандидат на местных выборах 2020 года должен одержать абсолютное большинство голосов — более 50% поддержки избирателей. Если ни один из кандидатов не сможет преодолеть эту отметку, то два лидера волеизъявления перейдут в следующий тур.

Для победы во втором туре кандидат на должность городского головы должен просто набрать большее количество голосов.

Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением свыше 75 тыс. человек. В этом году второй тур голосования, при необходимости, состоится 15 ноября.