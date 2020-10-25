За результатами екзит-полу у місті Кривий Ріг у перегонах на посаду міського голови лідирують кандидати Юрій Вілкул та Дмитро Шевчик.

За Вілкула свої голоси віддали 42,8% виборців, тоді як за кандидата від партії Слуга народу Дмитра Шевчика проголосували 31,01%. Оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідних 50%, то у Кривому Розі відбудеться другий тур виборів.

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Як проголосували за інших кандидатів:

Юрій Вілкул, Блок Вілкула Українська перспектива – 42.80% Дмитро Шевчик, Слуга народу – 31.01% Костянтин Павлов, ОПЗЖ – 7.91 % Юрій Милобог, Сила людей – 6.05% Павло Сухоцький, самовисування – 3.69 % Ольга Бабенко, ВО Батьківщина 3.48% Юрій Яровий, Європейська солідарність – 2.15% Олег Бондар, самовисування – 1.78% Артем Коломоєць, За майбутнє – 1.13%

Які партії пройшли у міськраду Кривого Рогу:

Прохідний бар’єр у 5% подолали чотири партій. Серед них:

Слуга народу – 32.90% Блок Вілкула Українська перспектива – 31.22% Опозиційна платформа – За життя – 12.27% Сила людей – 6.96%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Офіційні результати місцевих виборів 2020 мають оголосити не пізніше 6 листопада. Другий тур виборів має відбутися максимум через три тижні після оголошення офіційних результатів.

Другий тур виборів

Щоб стати міським головою, кандидат на місцевих виборах 2020 року повинен отримати абсолютну більшість голосів – понад 50% підтримки виборців. Якщо жоден із кандидатів не зможе подолати цю позначку, то два лідери волевиявлення перейдуть у наступний тур.

Для перемоги у другому турі кандидат на посаду міського голови має просто набрати більшу кількість голосів.

Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах з населенням понад 75 тис. осіб. Цього року другий тур голосування, за необхідності, відбудеться 15 листопада.