Самый пожилой волонтер Украины: умерла Людмила Савченко

В Днепре 25 октября умерла самый пожилой волонтер Украины Людмила Савченко. Женщине вскоре должно было исполниться 90 лет.

— Она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных Вокзал Днепр, — написала ветеран войны на Донбассе Елена Белозерская.

Людмила Савченко при жизни успела пережить Голодомор, репрессии и события Второй мировой войны.

— Она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда ей предложили поездку в АТО, она отказалась, чтобы не быть никому обузой.

Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди пытались помочь ей, отказывалась, брала только то, что можно отнести солдатам, — подытожила Елена Белозерская.