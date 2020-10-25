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Факты / Украина / Общество

Самый пожилой волонтер Украины: умерла Людмила Савченко

В Днепре 25 октября умерла самый пожилой волонтер Украины Людмила Савченко. Женщине вскоре должно было исполниться 90 лет.

— Она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных Вокзал Днепр, — написала ветеран войны на Донбассе Елена Белозерская.

Самый пожилой волонтер Украины: умерла Людмила Савченко

Людмила Савченко при жизни успела пережить Голодомор, репрессии и события Второй мировой войны.

— Она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда ей предложили поездку в АТО, она отказалась, чтобы не быть никому обузой.

Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди пытались помочь ей, отказывалась, брала только то, что можно отнести солдатам, — подытожила Елена Белозерская.

Смерть волонтера из-за коронавируса

21 октября в Киеве от коронавируса умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова.

Covid-19 спровоцировал у нее пневмонию и синдром Гиенна-Барре — иммунная система человека поражает собственные периферийные нервы и приводит к параличу.

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