Найстарша волонтерка України: померла Людмила Савченко

У Дніпрі 25 жовтня померла найстарша волонтерка України Людмила Савченко. Жінці невдовзі мало виповнитися 90 років.

– Вона варила супчики й годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових Вокзал Дніпро, – написала ветеран війни на Донбасі Олена Білозерська.

Людмила Савченко за життя встигла пережити Голодомор, репресії та події Другої світової війни.

– Вона мріяла побачити на власні очі фронт, але коли їй запропонували поїздку в АТО, вона відмовилась, щоб не бути нікому тягарем.

Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам, – підсумувала Олена Білозерська.