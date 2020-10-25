Найстарша волонтерка України: померла Людмила Савченко

У Дніпрі 25 жовтня померла найстарша волонтерка України Людмила Савченко. Жінці невдовзі мало виповнитися 90 років.
– Вона варила супчики й годувала ними поранених у лікарні в Дніпрі, а також допомагала у пункті відпочинку для військових Вокзал Дніпро, – написала ветеран війни на Донбасі Олена Білозерська.
Людмила Савченко за життя встигла пережити Голодомор, репресії та події Другої світової війни.
– Вона мріяла побачити на власні очі фронт, але коли їй запропонували поїздку в АТО, вона відмовилась, щоб не бути нікому тягарем.
Завжди хотіла допомагати сама, а коли стала відомою і небайдужі люди намагалися допомогти їй, відмовлялася, брала лише те, що можна віднести солдатам, – підсумувала Олена Білозерська.
Смерть волонтерки через коронавірус
21 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.
Covid-19 спровокував у неї пневмонію та синдром Гієнна-Барре – імунна система людини вражає власні периферійні нерви та призводить до паралічу.