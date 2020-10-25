Местные выборы 2020: что происходит на избирательных участках

25 октября в 8.00 в Украине открылись более 29 тыс. участков для голосования на местных выборах 2020, на которых украинцы избирают депутатов местного, районного или областного советов, а также глав территориальных громад.

Несмотря на утро, под некоторыми участками в Киеве уже собрались очереди, поскольку пропускають только по пять человек.

Люди в масках, температуру меряют, но не везде.

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Журналисты Фактов ICTV, опрашивая избирателей после голосования, выяснили, что многие овсенародном опросе президента Владимира Зеленского ничего даже не слышали.

Опрос действительно проводится не на всех участках.



















В Украине началось голосование на местных выборах: что происходит на участках / 5 фотографий

Местные выборы 2020

В Украине 25 октября проходят местные выборы, избирательные участки открыты до 20.00.

Все украинцы, которые достигли 18-летнего возраста, могут отдать свой голос за кандидатов в главы сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов местных, районных и областных советов.