Місцеві вибори 2020: що відбувається на виборчих дільницях

25 жовтня о 8.00 в Україні відкрилися понад 29 тис. дільниць для голосування на місцевих виборах 2020, на яких українці обирають депутатів місцевих, районних або обласних рад, а також голів територіальних громад.

Незважаючи на ранок, під деякими дільницями у Києві вже зібралися черги, оскільки пропускають тільки по п’ять людей.

Люди в масках, температуру міряють, але не скрізь.

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Журналісти Фактів ICTV, опитуючи виборців після голосування, з’ясували, що багато про всенародне опитування президента Володимира Зеленського нічого навіть не чули.

Опитування справді проводиться не на всіх дільницях.



















В Україні почалося голосування на місцевих виборах: що відбувається на дільницях / 5 фотографий

Місцеві вибори 2020

В Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори, виборчі дільниці відкрито до 20.00.

Всі українці, які досягли 18-річного віку, можуть віддати свій голос за кандидатів у голови сільських, селищних і міських рад, а також депутатів місцевих, районних та обласних рад.