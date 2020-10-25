В Украине во время местных выборов 2020 года проводят добровольный всенародный опрос 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.

Для этого на избирательных участках присутствуют волонтеры, подойдя к которым можно заполнить анкету со следующими вопросами:

нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах;

поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны;

необходимо ли сокращение состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов;

нужна ли легализация медицинского каннабиса;

необходимо ли поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Отметим, что взять участие в опросе можно много раз, например, пойдя на другие избирательные участки.

Также стало понятно, что не все граждане понимают, что такое каннабис или свободная экономическая зона на Донбассе. Людям эти вопросы пытаются объяснить волонтеры.























Заполни хоть сто бумаг: украинцы отвечают на 5 вопросов Зеленского / 6 фотографий

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Опрос не имеет юридических последствий

Всенародный опрос населения 5 вопросов от президента Украины Владимира Зеленского, который проведут во время местных выборов 2020, не будет иметь никаких юридических последствий, сообщил сам украинский лидер.

Результаты анкетирования Зеленский обсудит с Верховной Радой, объяснил президент.