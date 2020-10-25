В Україні під час місцевих виборів 2020 року проводять добровільне всенародне опитування 5 запитань від президента України Володимира Зеленського.

Для цього на виборчих дільницях присутні волонтери, підійшовши до яких можна заповнити анкету з такими запитаннями:

чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах;

чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони;

чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів;

чи потрібна легалізація медичного канабісу;

чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Зазначимо, що взяти участь в опитуванні можна багато разів, наприклад, пішовши на інші виборчі дільниці.

Також стало зрозуміло, що не всі громадяни розуміють, що таке канабіс або вільна економічна зона на Донбасі. Людям ці питання намагаються пояснити волонтери.























Заповни хоч сто паперів: українці відповідають на 5 запитань Зеленського / 6 фотографий

Читайте: В Україні почалося голосування на місцевих виборах: що відбувається на дільницях

Опитування не має юридичних наслідків

Всенародне опитування населення 5 питань від президента України Володимира Зеленського, яке проведуть під час місцевих виборів 2020, не матиме жодних юридичних наслідків, повідомив сам український лідер.

Результати анкетування Зеленський обговорить із Верховною Радою, пояснив президент.