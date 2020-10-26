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Факты / Украина

13 “заминированных” и 23 обесточенных участка: как срывали местные выборы 2020

В течение воскресенья, 25 октября, экспертам взрывотехнической службы Нацполиции 13 раз приходилось выезжать на избирательные участки в ряде областей Украины для проверки сигналов о минировании.

Ни одно из 13 анонимных сообщений не подтвердилось.

Больше всего фейковых минирований зафиксировано в Винницкой области – здесь злоумышленники шесть раз сообщали о том, что на избирательных участках якобы установлена взрывчатка.

Также лжеминеры пытались сорвать избирательный процесс в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

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Обесточенные избирательные участки

С наступлением темного времени суток в день местных выборов 2020 года произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой, Запорожской, Львовской, Херсонской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Силами ГСЧС, которые доставили на участки электрогенераторы, там смогли вернуть электричество.

По состоянию на 7.00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подают электроэнергию на два избирательных участка и территориальную избирательную комиссию в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

Источник: ГСЧС

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