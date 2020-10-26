13 “замінованих” і 23 знеструмлені дільниці: як зривали місцеві вибори 2020

Протягом неділі, 25 жовтня, експертам вибухотехнічної служби Нацполіції 13 разів доводилося виїжджати на виборчі дільниці в низці областей України для перевірки сигналів про мінування.

Жодне з 13 анонімних повідомлень не підтвердилося.

Найбільше фейкових мінувань зафіксовано у Вінницькій області – тут зловмисники шість разів повідомляли про те, що на виборчих дільницях нібито встановлено ​​вибухівку.

Також лжемінери намагалися зірвати виборчий процес в Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

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Знеструмлені виборчі дільниці

Із настанням темного часу доби в день місцевих виборів 2020 року сталося знеструмлення 23 виборчих дільниць у Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Херсонській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Харківській та Київській областях.

Силами ДСНС, які доставили на дільниці електрогенератори, там змогли повернути електроенергію.

Станом на 7.00 понеділка підрозділи ДСНС за допомогою електрогенераторів подають електроенергію на дві виборчі дільниці та територіальну виборчу комісію в с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області.