Местные выборы в Украине 2020 официально закончились. Участки завершили свою работу в 20.00. В течение для полиция, наблюдатели и избиратели фиксировали немало правонарушений.

Комитет избирателей Украины рассказал о главных нарушениях в день голосования на местных выборах по состоянию на 18.00.

Основные проблемы — организация избирательных участков, незаконная агитация, несоблюдение противоэпидемических мер.

По словам генерального директора КИУ Алексея Кошеля, серьезная проблема возникла с подкупом избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях избирателям предлагали 200-400 грн за их голос.

В Житомирской, Черкасской областях и Днепре люди выносили бюллетени с участков.

Кошель также рассказал о попытках фальсификации в день голосования. В психиатрическом интернате Каменского района Днепропетровской области медработники вынуждали избирателей голосовать.

В Михайло-Коцюбинской ОТО Черниговской области один из членов комиссии показывал пожилым людям пальцем на квадрат возле фамилии одного кандидата.

В Кировоградской области из-за ошибки в бюллетене потеряли голоса 2 394 избирателей. В бюллетенях были неправильно указаны фамилии кандидатов в округе.

На брифинге МВД Украины добавили, что за день в полицию поступило 12 сообщений о минировании.

В Киеве прохожие задержали наблюдателя, который за деньги предлагал проголосовать за определенного кандидата.

В Ровенской области в сельском совете забыли напечатать кандидата №3. Эту ошибку заметили родители кандидата, которые не нашли фамилию сына в бюллетене.

Агитацию в день выборов зафиксировали в Полтаве, Черновицкой и Ровенской области.

Всего в Украине открыли около 80 уголовных дел по фактам нарушений на выборах.

Результаты экзитполов на местных выборах 2020 обнародовали в 20.00 в пресс-центре информационного агентства Интерфакс-Украина.