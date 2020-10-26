В Киеве официальный наблюдатель от одной из политических партий занимался подкупом избирателей. Во время местных выборов 25 октября мужчина предлагал гражданам деньги, если те проголосуют за кандидатов с его политсилы.

За один голос он предлагал неправомерную выгоду в размере 500 грн.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Полиция задержала фигуранта дела и изъяла у него блокнот, куда он записывал личные данные граждан. Ему грозит до семи лет заключения.

Нарушения на местных выборах

Во время проведения местных выборов в Украине зафиксировано большое количество нарушений законодательства. 25 октября правоохранители получили пять тыс. обращений, открыто 159 уголовных дел.

26 октября глава Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил о еще 228 заявлениях.

Источник: Киевская городская прокуратура